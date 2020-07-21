В Минздраве РФ объяснили данные о повторном заражении коронавирусом

Вчера, 23:02

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В Минздраве РФ объяснили данные о повторном заражении коронавирусом

Эксперты объяснили, с чем может быть связано повторное заражение коронавирусом.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что есть редкие случаи, когда человек повторно заражается коронавирусом. И это, скорее всего, зависит от особенностей иммунной системы этого человека. Вакцины же против COVID-19 создаются с тем расчетом, чтобы у людей стал вырабатываться стойкий и продолжительный иммунитет.

Случай повторного заражения «короной» был недавно зафиксирован во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин. Также от отметил, что заразившийся (он, кстати, медработник) уже выздоровел и возвратился к своей работе. До этого официально не говорилось о подобных случаях.

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