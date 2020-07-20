Жителей Саратовской области вновь станут штрафовать за отсутствие масок

В Саратовской области продлен режим ограничений из-за коронавируса. Дело в том, что в регионе уровень заболеваемости не спадает, о чем 21 июля на заседании координационного совета сообщил губернатор Валерий Радаев. В ходе заседания был сделан вывод о том, что режим самоизоляции придется продлить до 31 июля.

По мнению руководителя управления Роспотребнадзора Ольги Кожановой, стабильный прирост инфицированных обусловлен тем, что граждане не соблюдают санитарных норм. Также выяснилось, что у многих заболевание протекает с симптомами пневмонии. Этот факт также подталкивает к решению о продлению режима самоизоляции.

Как заявила Ольга Кожанова, профилактика инфекции заключается в четком соблюдении мер. Речь идет о ношении масок в общественных местах. Она предложила наказывать граждан за отсутствие средств индивидуальной защиты. Кожанову поддержал губернатор, который потребовал больше проводить контрольных мероприятий в местах, где наблюдается неисполнение санитарного режима, и активнее штрафовать граждан за отсутствие масок. Заметим, что многие жители области перестали носить маски и перчатки в магазине и общественном транспорте.

Кожанова также сказала, что надо уже сейчас подумать над тем, как будут работать школы, и призвала запасаться масками и дезинфицирующими веществами. По ее мнению, надо создать рабочие группы по мониторингу ситуации в школах и по организации с 1 сентября сбалансированного питания.