Медики рассказали, как вакцина защищает организм от инфекций

Испытательный этап разработки препарата от SARS-CoV-2 в России завершен, пишет Life.ru. Медики в свою очередь решили рассказать о механизмах защиты организма от инфекционных заболеваний. Человечество давно использует вакцинацию как метод защиты организма от различных особо опасных заболеваний. Благодаря прививкам сегодня мы не боимся дифтерии и столбняка, известных своей высокой летальностью. Разработка вакцины от коронавируса непременно должна стать основным методом борьбы с этим недугом.

«Знакомясь» с вирусом или бактерией впервые, иммунитет распознает патоген и в течение нескольких дней вырабатывает механизм иммунного ответа – антитела. Объясняя суть действия вакцины на организм, медики рассказывают, что прививка не является лечением самого заболевания, принцип работы ее в другом. А именно помочь человеку сформировать иммунитет без тяжелых последствий, как это бывает при течении болезни. Выработанные антитела, в ходе получения необходимых доз вакцины, защитят человека от коронавируса на долгие годы – уверены отечественные медики.

Российские медики сообщат об успешных испытаниях отечественной вакцины, у всех военных-испытателей появились в организме антитела к SARS-CoV-2. Более того, директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможно скором начале испытания разработанного препарата на детях, что, несомненно, указывает на его эффективность и безопасность.