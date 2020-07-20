Россиянам посоветовали есть каждый день устриц и бразильские орехи

По словам диетолога Тамилы Арсеньевны стоит обращать внимание на те продукты, что мы употребляем в пищу. Ведь они оказывают влияние на самочувствие, настроение, выработку гормонов радости и прочего. Чтобы меньше подвергаться депрессиям, апатии и другим подобным чувствам тревожности, стоит ежедневно употреблять в пищу по три бразильских ореха. Именно в этих орехах содержится необходимое количество селена для организма человека. Такое питание помогает сохранить гормональный баланс. А вот для того, чтобы после тяжелого трудового дня снять нервное напряжение, необходимо включить в питание три устрицы, ведь в них содержится цинк, что улучшает работу мозга.

Также диетологи советуют перекусывать бананами, в которых содержится много минералов, витаминов, полезных углеводов и многое другое. Еще бананы способствуют выработке серотонина, так же как и чечевица. Не стоит отказывать себе в шоколаде, особенно в черном. 40 грамм черного шоколада в день благотворно влияют на поднятие настроения.