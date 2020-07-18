Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в РФ

На границе с Россией зафиксированы случаи бубонной чумы. Насколько серьезный риск распространения бубонной чумы в России объяснил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров, передает ТАСС . По его словам, бубонная чума не передается от человека к человеку. Но если возбудитель попадет в легкие, то тогда больной с кашлем будет передавать возбудитель воздушно-капельным путем, что и происходило в Средние века, когда чуму люди еще не научились лечить.

Сейчас чума успешно лечится антибиотиками. В Китае, Монголии и на Мадагаскаре время от времени бывают вспышки чумы. Но говорить об эпидемии чумы сейчас будет неправильно, поскольку современная медицина умеет бороться с этим заболеванием и с его распространением.

«Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день», - подчеркнул инфекционист.

Отметим, в провинции Говь-Алтай на юго-западе Монголии скончался 15-летний подросток. Он заразился бубонной чумой. Сообщается, что он вместе с друзьями съел мясо монгольского сурка, который является переносчиком бубонной чумы.