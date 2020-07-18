Врач предупредила об опасном заболевании летом

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Врач предупредила об опасном заболевании летом

Медики говорят: жара провоцирует опасное заболевание.

По мнению врача-терапевта Татьяны Романенко, жара и сама по себе малопривлекательна для организма. К тому же способствует такому опасному заболеванию, как ангина. Главные ее признаки - это боль в горле и суставах, а также температура. 

Коронавирус пока что вытеснил остальные болезни на второй план, а между тем летом как никогда стоит опасаться ангины. 

«В эпоху пандемии мы себя настраиваем на защиту от одной инфекции. При ухудшении самочувствия люди делают тест на коронавирус и успокаиваются, если он отрицательный. А ведь в жару из-за кондиционеров и холодных напитков на первый план выходят простудные заболевания, в первую очередь — ангина», — разъясняет врач ситуацию.

Терапевт советует: если появилась высокая температура наряду с сильной болью в горле, иногда - в голове или суставах, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. 

Назначать лекарства при ангине самому себе опасно. Если заболевание возникло вследствие инфицирования вирусом, антибиотики не помогут. Если источником заражения стали бактерии, составить грамотный алгоритм лечения под силу только врачу. Кстати, медлить с лечением ангины также опасно - это чревато опасными осложнениями, которые отразятся на почках, печени или сердце.

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