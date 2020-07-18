Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Сегодня, 17:39

Александр Зуев

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Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач-диетолог Арина Смолова дала некоторые рекомендации по употреблению алкоголя. 

По ее словам, игристое вино или шампанское полезно для мозга. Этот напиток в небольших количествах способен приостановить развитие слабоумия и даже обратить вспять болезнь Альцгеймера. Дело в том, что продукты, приготовленные из винограда, содержат вещества, замедляющие процессы ухудшения памяти. В шампанском присутствуют полифенолы, которые тормозят образование в головном мозге амилоидных пептидов - нейротоксичных белков, способствующих развитию слабоумия.

При этом диетолог подчеркнула, что старение замедляет потребление шампанских вин розовых и красных сортов. Эксперт пояснила, что красный виноград и вещества, содержащиеся в его косточках, используются в медицине как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, которые способствуют обновлению организма.

Помимо прочего, игристое красное вино оказывает положительное влияние на работу сердца. Кроме того, этот напиток улучшает состояние кожи и снижает количество «плохого» холестерина. Также шампанское обладает антиоксидантными свойствами, так как в составе напитка содержатся растительные флавоноиды, которые сокращают количество холестериновых бляшек, а это приводит к тому, что процессы атеросклероза протекают не так интенсивно.

Но в любом случае большое количество шампанского, как и любого алкоголя, может нанести вред организму, говорит диетолог. Полезной дозой вина можно считать 50 граммов вина в день. А с шампанским следует быть более осторожным. Дело в том, что в нем содержится двуоксид углерода, позволяющий напитку быстрее всасываться в кровь, в результате чего происходит опьянение, пишет Вечерняя Москва. Один бокал в сутки - этого достаточно, отметила эксперт. 

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