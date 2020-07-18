Коронавирус из мегаполисов идет в российские регионы

Сегодня, 13:22

Ольга Громова

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Коронавирус из мегаполисов идет в российские регионы
Эпидемия коронавируса

В некоторых регионах России число заражений коронавирусом может существенно увеличиться. Причем, речь о территориях, где ранее было очень мало подтвержденных случаев ковида. По сути, коронавирус будет перемещаться из больших городов в глубинку. Эксперты, опрошенные газетой «Известия», полагают, что второй волны в мегаполисах страны не будет, поскольку из-за большого количества зараженных во время первой волны там уже успел выработаться коллективный иммунитет. 17 июля столичный городничий Сергей Собянин во время выступления заявил, что уже 60% жителей столицы выработали иммунитет к коронавирусу.

Снижение общего количества инфицированных в РФ специалисты объясняют неоднородностью распространения патогена. На текущий момент коронавирус активно «осваивает» те территории, где почти не было зараженных. В Москве и Подмосковье пик эпидемии уже пройден, но некоторые регионы к нему даже не подошли. Эпидемиологическая ситуация начинает осложняться в таких областях, как Свердловская, Сахалинская, Омская, Курганская, Нижегородская, Тюменская, Оренбургская и ряде других.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин считает, что в мире инфекция еще не скоро пойдет на спад, а сам подъем может продлиться несколько недель или даже месяцев. При этом мировая эпидемия сейчас смещается на юг и ударит по странам густонаселенным, которые не готовы вводить жесткие карантинные ограничения, как это было в Китае и многих других государствах.

«Известия» также напомнили, что ранее вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в нашей стране. Он посоветовал москвичам быть осторожными, так как, невзирая на то, что второй волны в столице не будет, коронавирус в Москву будут подвозить из регионов, куда он добрался только сейчас или доберется в ближайшее время.

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