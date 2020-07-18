Доктор Мацкеплишвили рассказал о воздействии коронавируса на мозг

На протяжении нескольких месяцев ученые пытаются оценить вред, который наносит Covid-19 организму человека. К этому времени медики уже установили, что опасный вирус воздействует не только на органы дыхания.

Не так давно стало известно, что коронавирусная инфекция оказывает воздействие на мозг. В частности, на эту тему высказался врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. Сейчас некоторые пациенты с COVID-19 проходят МРТ головного мозга, отметил эксперт.

Несмотря на то, что некоторые медики утверждают, что вирус SARS-CoV-2 поражает головной мозг, по мнению Мацкеплишвили, этого не происходит и в большинстве случаев наблюдаются сосудистые нарушения.

Он также упомянул о заболеваниях, схожих с коронавирусом. Так, Мацкеплишвили заявил, что корь и краснуха вызываются другими вирусами, которые отличаются от SARS-CoV-2, но принцип действия у них схож — они поражают кровеносные сосуды. Как заявил Мацкеплишвили, сыпь на коже и во рту появляются вследствие воспаления сосудистой стенки. Врач также сказал, что коронавирус, как правило, сопровождается повышенной температурой, а также нарушением работы нервной системы и внутренних органов, пишет Научная Россия .

О воздействии коронавируса на мозг медики говорили и раньше. Но ученым еще предстоит узнать, такие симптомы появляется из-за прямого действия вируса на мозг или же это побочный эффект, вызванный воспалительной реакцией.