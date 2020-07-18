Доктор Мацкеплишвили рассказал о воздействии коронавируса на мозг

Вчера, 23:07

Александр Зуев

0

Image 16+
Доктор Мацкеплишвили рассказал о воздействии коронавируса на мозг

На протяжении нескольких месяцев ученые пытаются оценить вред, который наносит Covid-19 организму человека. К этому времени медики уже установили, что опасный вирус воздействует не только на органы дыхания.

Не так давно стало известно, что коронавирусная инфекция оказывает воздействие на мозг. В частности, на эту тему высказался врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. Сейчас некоторые пациенты с COVID-19 проходят МРТ головного мозга, отметил эксперт. 

Несмотря на то, что некоторые медики утверждают, что вирус SARS-CoV-2 поражает головной мозг, по мнению Мацкеплишвили, этого не происходит и в большинстве случаев наблюдаются сосудистые нарушения.

Он также упомянул о заболеваниях, схожих с коронавирусом. Так, Мацкеплишвили заявил, что корь и краснуха вызываются другими вирусами, которые отличаются от SARS-CoV-2, но принцип действия у них схож — они поражают кровеносные сосуды. Как заявил Мацкеплишвили, сыпь на коже и во рту появляются вследствие воспаления сосудистой стенки. Врач также сказал, что коронавирус, как правило, сопровождается повышенной температурой, а также нарушением работы нервной системы и внутренних органов, пишет Научная Россия.

О воздействии коронавируса на мозг медики говорили и раньше. Но ученым еще предстоит узнать, такие симптомы появляется из-за прямого действия вируса на мозг или же это побочный эффект, вызванный воспалительной реакцией.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Испании медики выявили самый ранний симптом коронавируса

18-07-2020, 11:55

В центре Гамалеи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

18-07-2020, 10:40

Медики предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

17-07-2020, 16:05

Употребление жирной рыбы может защитить мозг от негативных факторов среды

17-07-2020, 13:32

Ученые: Низкокалорийная диета полезна при лечении рака

17-07-2020, 11:04

Любимую еду россиян назвали опасной

16-07-2020, 19:33

Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики рака

16-07-2020, 12:15

СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

16-07-2020, 11:53

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения COVID-19

15-07-2020, 12:00

Россиянам рекомендовали навсегда привыкнуть к маскам

15-07-2020, 10:29

Врач назвала симптомы рака щитовидной железы

15-07-2020, 10:22

Эксперты назвали популярный овощ эффективным продуктом при смертельной болезни

15-07-2020, 09:13

Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические ограничения в Сочи

14-07-2020, 14:43

Назван «убивающий» коронавирус продукт

14-07-2020, 14:43

Сохранившиеся симптомы назвали переболевшие коронавирусом

14-07-2020, 11:21

Эксперт назвала авокадо уничтожителем холестерина

13-07-2020, 20:50

В ближайшие дни сильнейшая магнитная буря накроет Россию

13-07-2020, 15:24

Иммунолог перечислил варианты избежать заражения коронавирусом

13-07-2020, 10:15

Миру предрекли третью волну коронавируса

12-07-2020, 23:44

Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса

12-07-2020, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров