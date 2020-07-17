Экс-эксперт ВОЗ предсказывает три волны коронавируса

Сегодня, 08:50

Ольга Громова

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Экс-эксперт ВОЗ предсказывает три волны коронавируса

Экс-эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор считает, что пандемия коронавируса закончится только тогда, когда «вирус сожжет все, до чего дотянется» и переболеют большинство людей на Земле. Но перед этим случится три коронавирусных волны.

Штор в разговоре с Bloomberg выразил уверенность в том, что на это уйдет около 3 лет. Большинству людей не стоит надеяться на вакцину.

В первые месяцы 2021 года в мире будет только 0,5 миллиарда доступных доз вакцины от коронавируса, тогда как население нашей планеты - 7,5 миллиарда. 

Мир снова разделится. Появятся государства, которые имеют вакцину или не имеют.

«Те страны, в которых нет нужной инфраструктуры, в которых с трудом работает система здравоохранения при огромном населении, — какую вакцину они получат?», - задает Штор риторический вопрос. Его процитировал «Форбс».

Он убежден, что такие страны, как Германия, смогут накопить вакцину и обеспечить ней своих жителей, тогда как жители Бразилии, Аргентины и Чили могут никогда не дождаться своей прививки.

И это будет на руку коронавирусу, он продолжит распространяться по миру с новой силой.

 Скоро наступит вторая волна, и она будет более суровей первой, а за ней последует и третья.

Остановить распространение будет проблематично, потому что люди снова тяжело воспримут вероятные новые ограничения их перемещений и свободы. 

Не вакцина остановит пандемию, а сам вирус, когда сожжет все сухие дрова, которые найдет, заключил Клаус Штор.

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