Британские онкологи назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника

Сегодня, 07:23

Анна Лисова

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Британские онкологи назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника

При лечении рака важно, чтобы он был обнаружен на ранних стадиях. Это позволит существенно продлить пациенту, объясняют врачи. 

Нередко онкологические заболевания диагностируют в момент, когда опухоль уже дала метастазы. Чтобы этого не произошло, важно следить за теми сигналами, которые посылает организм. Ведь нередко первые симптомы развития онкологии игнорируются. 

Британские онкологи из Национальной системы здравоохранения (NHS) рассказали на страницах  Express о первых симптомах рака. 

Они подчеркнули, что при развитии злокачественной опухоли в   кишечнике изменяется его привычная работа. Следует обязательно обратиться к врачу, если в стуле начала появляться кровь. Необъяснимая боль в животе тоже может быть симптомом рака кишечника. 

Запор, диарея, возникающие без видимых причин, длящиеся дольше трех недель также могут указывать на онкологию. Еще одним симптомом является ощущение не опорожнившегося полностью кишечника после дефекации.

Если такие симптомы возникли, то не стоит паниковать, ведь они могут вызываться и менее опасными состояниями. Но если они длятся по несколько недель, и их нельзя объяснить образом жили или привычками, то важно проконсультироваться с врачом. 

 

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