В Испании медики выявили самый ранний симптом коронавируса

Новое исследование ученых из университетской больницы Ramon y Cajal в Мадриде позволило определить еще один ранний симптом COVID-19, пишет издание JAMA Dermatology.

Исследователи изучили образцы 21 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. У некоторых из этих пациентов за несколько дней до появления симптомов коронавирусной инфекции было обнаружено высыпание на слизистых оболочках. Энтанем во рту проявился у шести больных в возрасте из 40 до 69 лет. 4 из пациентов с высыпанием – женщины.

Врачи выяснили, что высыпание может появиться примерно за два дня до того, как появляются другие симптомы заражения коронавирусной инфекцией.

Пока еще не известно, насколько этот симптом является типичным при COVID-19. Проблема изучения этого симптома в том, что сейчас, из соображения безопасности, без жалоб на высыпание во рту врачи не исследуют ротовую полость. Высыпание во рту многие игнорируют, и обращаются за медицинской помощью уже с более серьезными проблемами.