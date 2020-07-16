В центре Гамалеи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Сегодня, 10:40

Анна Лисова

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В центре Гамалеи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса, передает РИА Новости

Он сообщил, что вакцинироваться от COVID-19 смогут все, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Других противопоказаний против вакцины от коронавируса, по его словам, скорее всего не будет. 

«Единственное будет, по всей видимости, исключение — это, естественно, у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — отметил Гинцбург.

Он также объяснил, что любая вакцина – это стресс для организма, поэтому после вакцинации могут обостряться хронические заболевания. Учитывая специфику влияния коронавирусной инфекции на организм, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, скорее всего, не смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. 

Комментируя необходимость вакцинации от COVID-19, эксперты говорят о том, что, скорее всего, вакцина будет эффективна в течение несколько лет, поскольку коронавирус мутирует медленно. 

Как стало известно, в России первую отечественную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже в августе текущего года. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 

 

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