Медики предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

Пандемия коронавируса – это не единственная проблема, которая сейчас угрожает здоровью человечества, считают ученые из Копенгагена. По их словам, сразу же после пандемии коронавируса стоит ожидать новую эпидемию, пишет газета «Известия ». Ученые считают, что это будет эпидемия ожирения. Исследователи выделили пять факторов, которые, по их мнению, могут усугубить сложную ситуацию с болезненной полнотой, которая является проблемой цивилизации на данный момент.

Так, по мнению исследователей, немало людей пытаются заедать свои проблемы. А при дистанционной работе холодильник, по сути, всегда доступен. И, как следствие, нередко люди, работая дистанционно, за день съедают больше, чем в обычный рабочий день. К тому же, противоэпидемиологические меры стали причиной того, что многие люди стали меньше двигаться. Вынужденное одиночество также многих толкает к еде, из-за чего человек начинает переедать.

В целом, число людей, которые будут страдать от лишнего веса, может вырасти за период пандемии коронавируса на 10-13%.

Российские эксперты также опасаются того, что после пандемии коронавируса число людей, у которых появился лишний вес, увеличится. Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова отмечает, что бороться с этой проблемой будет сложнее, поскольку избавиться от лишнего веса, который появился за период эпидемии коронавируса, тысячи людей вряд ли смогут. А лишний вес – это множество проблем со здоровьем, немало из которых и вовсе могут спровоцировать летальные заболевания.

«Правительством были приняты масштабные меры по предотвращению стремительного распространения вируса, введены ограничения на перемещения и личные контакты, занятия спортом. Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», — рассказала Демидова.