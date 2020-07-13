Употребление жирной рыбы может защитить мозг от негативных факторов среды

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Анна Лисова

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Употребление жирной рыбы может защитить мозг от негативных факторов среды
Жирная рыба может защитить мозг

Употребление жирной рыбы позволяет защитить головной мозг от пагубного воздействия загрязненного воздуха. Об исследовании, которое подтвердило это, написал журнал Neurology. Ученые из Колумбийского университета доказали, что на состояние головного мозга негативно влияет загрязнение воздуха. В случае, если в воздухе присутствуют в высокой концентрации мелкие частицы (PM 2,5), то в головном мозге могут начаться атрофические изменения, которые являются причиной ухудшения когнитивных способностей.

По словам доктора Ка Хе, чтобы защитить головной мозг от пагубного воздействия загрязненного воздуха следует включить в свой рацион жирную морскую рыбу. Она содержит омега-3 кислоты, которые снимают воспалительные процессы и поддерживают структуру головного мозга у пожилых людей. Эксперты изучили состояние здоровья и меню более, чем 1,3 тысячи женщин старше 70 лет. Они проанализировали, как влияли на работу их головного мозга омега-3 кислоты.

В ходе исследования ученые выяснили, что омега-3 кислоты снижают поражающую силу нейротоксинов, включая ртуть и свинец. А это значит, что при регулярном употреблении жирной морской рыбы головной мозг получает вещества, которые защищают его от воздействия загрязненного воздуха. Но важно учитывать, что речь идет не о жареной рыбе. Пользу принесет только рыба, которая была приготовлена на пару, либо отварена, либо ее запекали без масла. В жареной рыбе все полезные вещества разрушаются.

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