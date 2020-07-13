Ученые: Низкокалорийная диета полезна при лечении рака

Диета с имитацией голодания (ДИГ-диета) замедляет рост опухолей, а значит, что такой тип питания полезен для пациентов с онкологическими заболеваниями. Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели ряд исследований, результаты которых показали, что рацион питания с низким содержанием калорий эффективен на первых этапах химиотерапии. В ходе исследования ученые проанализировали диету для пациентов, которые проходят неоадъювантную химиотерапию. Ученые установили, что ДИГ-диета приостанавливает рост опухоли еще до операции. Исследователи отмечают, что диеты с низким уровнем калорий, белков и аминокислот необходимы для запуска метаболических реакций.

Ученые установили, что кратковременное голодание защищает здоровые клетки от химиотерапии и делает клетки опухоли уязвимыми для лечения. При ДИГ-диете основу рациона составляют растительные супы, вода и чай. Такой вид питания способствует тому, что опухолевые клетки получают меньше питательных компонентов и становятся чувствительными к химиотерапии. Как показали результаты исследования на мышах, голодание, которое длится короткий отрезок времени, защищает грызунов от токсического воздействия химиотерапии и повышает эффективность лечения.

Во время наблюдения за пациентами Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах был выявлен похожий эффект. Женщины, которые придерживались ДИГ-диеты, за три дня до и после химиотерапии, показали лучшие результаты лечения, чем те, что питались как обычно.