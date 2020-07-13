Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики рака

Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал исследование американских ученых, получивших в 2019 году Нобелевскую премию в области медицины, о положительном влиянии некоторого фастфуда на здоровье. Галлус Сильвано, один из ученых, утверждает, что пиццу стоит воспринимать как продукт питания, который снижает риск заболевания раком простаты. Доктор Мясников с ним, в принципе, согласен. Дело в том, что пицца содержит овощи, в том числе томаты и болгарский перец. В этих красных овощах много ликопина - вещества, которое снижает риски развития рака предстательной железы.
Доктор отметил, что именно средиземноморскую диету рекомендуют врачи для профилактики онкологических заболеваний.
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