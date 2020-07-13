Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики рака

Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал исследование американских ученых, получивших в 2019 году Нобелевскую премию в области медицины, о положительном влиянии некоторого фастфуда на здоровье. Галлус Сильвано, один из ученых, утверждает, что пиццу стоит воспринимать как продукт питания, который снижает риск заболевания раком простаты. Доктор Мясников с ним, в принципе, согласен. Дело в том, что пицца содержит овощи, в том числе томаты и болгарский перец. В этих красных овощах много ликопина - вещества, которое снижает риски развития рака предстательной железы.

«В США закон запрещает продажу фастфуда у школ, пицца попала под этот закон. Позднее сенаторами был разработан законопроект, призывающий признать пиццу овощем. Я подумал, что это за деньги производители пиццы пытаются протолкнуть. А сейчас смотрю, что не ради денег. Они твердили, что много натуральных томатов, овощей на лепешке из муки грубого помола плюс оливковое масло чрезвычайно полезны. Это и есть средиземноморская диета», - рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном».

Доктор отметил, что именно средиземноморскую диету рекомендуют врачи для профилактики онкологических заболеваний.