СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

Вспышки коронавирусной инфекции в отдельных областях России можно назвать тревожными, но Алтайский край - это коронавирусная аномалия. Так назвало издание bfm.ru ситуацию с ростом заболеваемости в регионе. В Алтайском крае всего лишь за пару недель количество новых случаев увеличилось с 70 до 230. По данным на 16 июля, суточный прирост составил 215 человек, скончались 6 больных. В краевом Минздраве считают причиной этому пренебрежением санитарными нормами. Но, подчеркивает издание, решительных действий власти при этом не предпринимают.
Кроме Алтайского края, названия «коронавирусная аномалия» удостоились Санкт-Петербург и Республика Тува. На территории последней коронавирус обнаружен почти у каждого 50 жителя. И это регион с крайне низкой плотностью населения. Что касается Петербурга, то это, как поясняет издание, регион с высокой летальностью при сравнительно небольшом (как для региона) числе диагнозов. Оценка летальности среди жителей Петербурга с диагностированным коронавирусом - порядка 6 процентов.
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