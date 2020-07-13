СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

Сегодня, 11:53

Ольга Громова

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СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией
Вспышка коронавирусной инфекции

Вспышки коронавирусной инфекции в отдельных областях России можно назвать тревожными, но Алтайский край - это коронавирусная аномалия. Так назвало издание bfm.ru ситуацию с ростом заболеваемости в регионе. В Алтайском крае всего лишь за пару недель количество новых случаев увеличилось с 70 до 230. По данным на 16 июля, суточный прирост составил 215 человек, скончались 6 больных. В краевом Минздраве считают причиной этому пренебрежением санитарными нормами. Но, подчеркивает издание, решительных действий власти при этом не предпринимают.

«Я вообще не слышал никакого объяснения от власти. Они ничего не требуют, они просят, они призывают, то есть никаких жестких мер, санкций к людям не применяется», - прокомментировал ситуацию Алексей Любар, корреспондент ГТРК «Алтай».

Кроме Алтайского края, названия «коронавирусная аномалия» удостоились Санкт-Петербург и Республика Тува. На территории последней коронавирус обнаружен почти у каждого 50 жителя. И это регион с крайне низкой плотностью населения. Что касается Петербурга, то это, как поясняет издание, регион с высокой летальностью при сравнительно небольшом (как для региона) числе диагнозов. Оценка летальности среди жителей Петербурга с диагностированным коронавирусом - порядка 6 процентов.

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