Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что даже те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, опасны для окружающих, передает Агентство Москва . Масштабное исследование в Москве показало, что вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19. Заражение может произойти независимо от того, какая тяжесть течения коронавирусной инфекции у заболевшего.

Всего было изучено информацию о 335 тыс. человек, которые состояли в близком контакте с 107 тыс. заболевших коронавирусом.

«Наша информация, построенная на масштабной выборке людей не подтверждает выводы Всемирной организации здравоохранения о беззаразности больных с бессимптомной формой COVID-19», - подчеркнула вице-мэр.

При этом исследование в Москве показало, что выше вероятность заражения как раз от пациентов с бессимптомным течением – 22%. При контакте с пациентом с легким течением болезни вероятность заразиться составляет 20%, со средней формой тяжести - 14%, при тяжелом течении заболевания - 15%.

Вице-мер отмечает, что такая статистика может объясняться психологическими особенностями. Ведь не видя симптомов болезни у человека, который находится рядом, люди ведут себя менее осторожно, не соблюдая рекомендованные меры безопасности. При этом исследование показало, что часто тяжесть болезни зависит от того, как протекало заболевание у человека, от которого прошло заражение. Так, у 75% тех, кто заразился от человека с бессимптомным течением, болезнь тоже протекала бессимптомно. А при заражении от больных с тяжелым течением, болезнь протекает бессимптомно только у 45%.