Россиянам рекомендовали навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам следует привыкнуть к медицинским маскам и носить их при высоком риске распространения респираторных заболеваний. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Свои выводы она пояснила тем, что индивидуальные средства защиты не позволяют инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем, распространяться. Эксперт напомнила, что каждую осень растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Этот факт дает повод носить маски, отмечает эпидемиолог.

Иными словами, Руженцова рекомендует надевать маски при угрозе заразиться любой инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, в независимости от того, объявлена эпидемия или нет. По ее мнению, только так можно обезопасить себя от инфицирования, пишет ТАСС .

Напомним, что в связи с распространением коронавируса во многих городах России был введен масочный режим. За последние сутки в стране зарегистрировано 6248 заразившихся. Таким образом, общее число инфицированных составило 740 тысяч. Из них более 512 тысяч излечились, свыше 11,6 тысяч скончались.