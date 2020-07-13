Врач назвала симптомы рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы - это узловое онкообразование, развивающееся вследствие патологических изменений фолликулярных или парафолликулярных эпителиальных клеток органа. Для успешной борьбы с раком щитовидной железы важна ранняя диагностика. Однако на ранних стадиях это заболевание порой протекает бессимптомно. Об этом рассказала доктор медицинских наук Дина Сакаева. Она также подчеркнула, что один из симптомов этого серьезного недуга может быть такое ощущение, как ком в горле. По словам врача, этот симптом может указывать на прогрессирование рака.

К другими признаками заболевания доктор относит осиплость голоса, кашель, одышку, затрудненное дыхание, першение или царапание в горле, а также — боли в области шеи. По словам врача, если эти симптомы продолжаются на протяжении двух недель, то необходимо обратиться к врачу.

Доктор также отмечает, что признаком рака являет возникновение на щитовидной железе небольшого узелка. Он заметен под кожей и имеет вид возвышения с одной стороны. Со временем он разрастается и становится более плотным. Кроме того, может увеличиться лимфатический узел на шее, отмечает Сакаева, пишет Российская газета .

Также Дина Сакаева отметила, что рак щитовидной железы чаще встречается у женщин. Кроме того, доктор отметила, что риск развития онкологического заболевания повышает увеличение радиационного загрязнения. Также рак может развиваться из-за недостатка йода в организме, работы с тяжелыми металлами, стресса, вредных привычек и по причине наследственности.