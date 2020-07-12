Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические ограничения в Сочи

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с ограничениями, которые действуют для отдыхающих в Сочи. На минувших выходных Мясников побывал в этом южном городе и был удивлен тем, что кубанский Роспотребнадзор ввел запрет на пользование бассейнами. Собственное мнение касательно этого запрета он озвучил в Telegram-канале. Его поразило, что на пляже и в море много людей, но при этом в гостиницах пустуют огромные бассейны.

«Переполненные пляжи - яблоку некуда упасть, в море - компот из тел. При этом великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее - на бортик пускают, а плавать- нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно - на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям!» - возмущается Мясников.

Происходящее он назвал «идиотизмом». По его словам, подобные запреты Роспотребнадзора ставят под сомнение адекватность действий ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса. Он призвал открыть хотя бы бассейны, поскольку, по его мнению, на эпидеситуацию это не повлияет, с учетом того, в каких условиях находятся люди на пляжах.

Прокомментировал Мясников и другие подобные ситуации. Так, он отметил, что нередко люди в очереди к лифту выстраиваются с учетом дистанции в полтора метра, но при этом в лифт набивается много людей. Да и в самолетах, хоть стюардессы и бегают в масках, но на самом деле там замкнутая циркуляция воздуха, поэтому маски не защитят от заражения.