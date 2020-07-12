Назван «убивающий» коронавирус продукт

Сегодня, 14:43

Александр Зуев

0

Image 16+
Назван «убивающий» коронавирус продукт
Квашеная капуста

Оказывается, коронавирус можно уничтожить, если ввести в рацион такой продукт, как квашеная капуста. Об этом рассказали исследователи Университета Монпелье во Франции. Ученые пришли к выводу, что различные виды капусты входят в рацион жителей некоторых стран. Примечательно, что в этих странах зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Речь идет о в Германии и Южной Корее, где от COVID-19 умирает сравнительное небольшое число зараженных.

Ученые отмечают, что в капусте содержатся вещества, препятствующие тяжелому течению заболевания. В частности, в квашеной капусте присутствуют антиоксиданты, которые защищают организм от патогенов. Ученые подчеркивают, что подобный эффект дает такой продукт, как кимчи. Кроме того, защитить организм от COVID-19 могут и кисломолочные продукты. Например, в Греции, Болгарии и Турции, где йогурт достаточно популярен, наблюдается низкий уровень смертности среди пациентов с коронавирусом.

Ранее испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер перечислили продукты, защищающие легкие от коронавируса. Как они заявили, для укрепления дыхательной системы следует включить в рацион яйца, цельный рис, голубую рыбу и грецкие орехи. Эксперты пояснили, что при ухудшении состояния легких организму требуется больше белка. Например, в яйцах есть жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки. Как говорят специалисты, в странах с низкой смертностью от коронавируса жители употребляют большое количество ферментированной пищи.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт назвала авокадо уничтожителем холестерина

Вчера, 20:50

В ближайшие дни сильнейшая магнитная буря накроет Россию

Вчера, 15:24

Иммунолог перечислил варианты избежать заражения коронавирусом

Вчера, 10:15

Миру предрекли третью волну коронавируса

12-07-2020, 23:44

Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса

12-07-2020, 12:34

О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

11-07-2020, 16:43

Врач-пульмонолог назвала симптомы начинающейся пневмонии

10-07-2020, 23:07

Ученые перечислили факторы смерти от коронавируса

10-07-2020, 18:48

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

10-07-2020, 14:08

Онколог рассказал о признаках грыжи пищевода

10-07-2020, 09:35

В ВОЗ рассказали о способе избежать второй волны коронавируса в России

9-07-2020, 22:09

В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в РФ

9-07-2020, 22:05

Названы самые опасные продукты для диабетиков

9-07-2020, 18:38

Ученые назвали способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта

9-07-2020, 17:34

Ученые рассказали, как технология 5G влияет на здоровье человека

9-07-2020, 15:17

Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

8-07-2020, 22:43

Организм способен уничтожить коронавирус до выработки антител

8-07-2020, 10:31

Ученые: Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови

7-07-2020, 14:26

Зафиксирован первый случай заражения амебой, поражающей мозг

7-07-2020, 12:41

Малышева объявила окончание эпидемии коронавируса в России

7-07-2020, 12:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров