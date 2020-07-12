Назван «убивающий» коронавирус продукт

Оказывается, коронавирус можно уничтожить, если ввести в рацион такой продукт, как квашеная капуста. Об этом рассказали исследователи Университета Монпелье во Франции. Ученые пришли к выводу, что различные виды капусты входят в рацион жителей некоторых стран. Примечательно, что в этих странах зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Речь идет о в Германии и Южной Корее, где от COVID-19 умирает сравнительное небольшое число зараженных.

Ученые отмечают, что в капусте содержатся вещества, препятствующие тяжелому течению заболевания. В частности, в квашеной капусте присутствуют антиоксиданты, которые защищают организм от патогенов. Ученые подчеркивают, что подобный эффект дает такой продукт, как кимчи. Кроме того, защитить организм от COVID-19 могут и кисломолочные продукты. Например, в Греции, Болгарии и Турции, где йогурт достаточно популярен, наблюдается низкий уровень смертности среди пациентов с коронавирусом.

Ранее испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер перечислили продукты, защищающие легкие от коронавируса. Как они заявили, для укрепления дыхательной системы следует включить в рацион яйца, цельный рис, голубую рыбу и грецкие орехи. Эксперты пояснили, что при ухудшении состояния легких организму требуется больше белка. Например, в яйцах есть жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки. Как говорят специалисты, в странах с низкой смертностью от коронавируса жители употребляют большое количество ферментированной пищи.