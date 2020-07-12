Сохранившиеся симптомы назвали переболевшие коронавирусом

У людей, переболевших COVID-19, сохраняются симптомы заболевания даже спустя несколько месяцев после выздоровления, пишет Daily Mail . Со слов молодых людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию нового типа, спустя несколько месяцев после выздоровления у них не проходит отдышка, есть проблемы с сердцебиением, а также они постоянно чувствуют усталость.

27-летняя Талия Варга сообщила, что у нее появились симптомы заболевания 1 апреля, спустя 13 дней после возвращения в Великобританию из Австралии и Новой Зеландии. Пять недель девушка провела в постели. Рассказывая о своих ощущениях, она отмечает, что может сравнить самочувствие, как будто у нее на груди лежит бетонная плита.

Джессика, 21-летняя студентка из Лондона, говорит о том, что во время физической активности она испытывает крайнюю усталость и у нее повышается температура. Ее лечащий врач не может понять, почему до сих пор эти симптомы у нее не прошли. Отдышка и учащенное дыхание до сих пор сохранились у 21-летнего Джека, который переболел коронавирусной инфекцией в конце января.

Со слов эпидемиолога Ливерпульской школы тропической медицины, профессора Пола Гарнера, он до сих пор не может прийти в нормальную физическую форму. До болезни он пробегал по 40 километров в неделю, сейчас же ему сложно проехать на велосипеде 15 минут.