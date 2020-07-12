Иммунитет от коронавируса исчезает за три месяца

Британские учёные выяснили, что иммунитет у перенесших коронавирус пропадает очень быстро. У большинства людей за три месяца уровень антител в крови упал в несколько десятков раз.

Исследователи изучили информацию о 65 заражённых британцах. Оказалось, что больше всего антител в крови обнаруживается через три недели от появления клинических проявлений. В этот период 60% больных имеют достаточно сильный иммунитет.

Однако со временем этот показатель постепенно снижается. Так, через три месяца только у 17% участников эксперимента был выявлен такой же уровень иммунитета. У остальных людей антитела в крови снизились до 23 раза ниже изначального, а у некоторых они и вовсе исчезли.

«Если антитела при этой инфекции исчезают за два-три месяца, то такая же ситуация возможна и с вакциной. Людям может потребоваться повторная вакцинация, поскольку одного приёма может быть недостаточно», — отметила один из авторов исследования Кэти Дорес.

Подобное исследование было проведено и китайскими учеными. Были обследованы десятки тысяч медработников Уханя. При этом антитела к коронавирусу были выявлены лишь у 4%. Учёные сомневаются, что у человечества может выработаться иммунитет к коронавирусу естественным способом.