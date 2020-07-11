Эксперт назвала авокадо уничтожителем холестерина

Многие диетологи сходятся во мнении, что авокадо - чрезвычайно полезный продукт. Специалисты рекомендуют его людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ. Плод авокадо подойдет для общего улучшения состояния организма. Этот продукт окажет положительное влияние на организм людей, страдающих диабетом. Редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская назвала основные полезные свойства плода авокадо.

Авокадо — настоящий суперфуд, и от него нет вреда, говорит эксперт. Его мякоть гипоаллергенна, пюре из авокадо дают даже годовалым детям.

По словам эксперта, трудно перечислить все полезные вещества, которые содержатся в авокадо, однако самое главное в нем — это полиненасыщенные жирные кислоты. В авокадо больше калия, чем в бананах. В нем содержится магний, и в нем очень мало натрия. Авокадо рекомендуют для похудения, так как в этом продукте присутствует хороший жир, который способствует уничтожению плохого холестерина. В авокадо присутствует манногептулоза, которая оказывает положительное влияние на состояние нервной системы. В половинке авокадо содержится 7 грамм клетчатки. Благодаря пищевым волокнам улучшается состояние кишечника.

Также Ивенская предложила рецепты блюд с авокадо. Например, можно приготовить холодный суп из этого плода. Такое блюдо разливают по бокалам и подают в качестве аперитива. К супу добавляют волокна краба или сухой жареный лук. Авокадо также используется при приготовлении салатов и закусок, пишет Говорит Москва .

Авокадо сочетается со всеми продуктами, кроме блюд с резким вкусом. Например, авокадо не стоит есть с солеными огурцами или запеченным мясом с большим количеством специй.

Кулинар также упомянула о том, что в мире насчитывается около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.