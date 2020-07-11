В ближайшие дни сильнейшая магнитная буря накроет Россию

С 15 по 17 июля в России ожидается мощная магнитная буря. Эксперты предупреждают, что влияние этой магнитной бури ощутят многие метеозависимые люди. Возможно ухудшение самочувствия, снижение концентрации, головокружение, перепады настроения, проблемы со сном, тревожность, учащение пульса. Негативные симптомы могут проявиться даже у здоровых людей.

Тем же, кто страдает от различных хронических заболеваний, переболел недавно серьезной болезнью, имеет проблемы с давлением, следует в период магнитной бури еще более внимательно относиться к своему здоровью. Им специалисты советуют постоянно иметь при себе лекарства, которые помогают при различных недомоганиях. Это обезболивающие, спазмолитики, успокоительные.

Избежать магнитной бури невозможно. А вот попытаться снизить ее негативное влияние желательно. Поэтому эксперты рекомендуют во время магнитных бурь не переутомляться, гулять на свежем воздухе, высыпаться, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Также стоит избегать конфликтных ситуаций и выяснения отношений, поскольку из-за геомагнитной активности обостряются неврозы. Если есть возможность, то работу, требующую повышенного внимания следует отложить, поскольку в дни магнитных бурь зачастую снижается способность концентрироваться.