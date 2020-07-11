Иммунолог перечислил варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков перечислил варианты как избежать заражения коронавирусной инфекцией или переболеть COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. По его словам, их всего три. Человек имеет все шансы избежать ковид-заражения, если у него от рождения крепкий иммунитет, если у него сильный иммунный ответ и если нет склонности к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

Крючков растолковал, что люди с сильным иммунитетом, вероятнее всего, перенесут заражение бессимптомно, но и иммунитет к коронавирусу у них, с большой долей вероятности, не выработается. У людей с сильным иммунным ответом на заражение будут либо антитела, либо иммунные Т-клетки памяти. Как правило, сильный иммунный ответ и перекрестный иммунитет - это следствие перенесенного вирусного заболевания.

Речь не обязательно о коронавирусе. Подобное не исключается и у лиц, которые перенесли простуду, которая могла быть вызвана сезонными коронавирусами. Сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти могут остаться от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами. Люди с крепким здоровьем, без склонности к тромбозам, переносят заражение почти незаметно для себя.