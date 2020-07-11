Иммунолог перечислил варианты избежать заражения коронавирусом

Сегодня, 10:15

Ольга Громова

0

Image 16+
Иммунолог перечислил варианты избежать заражения коронавирусом
COVID-19
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков перечислил варианты как избежать заражения коронавирусной инфекцией или переболеть COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. По его словам, их всего три. Человек имеет все шансы избежать ковид-заражения, если у него от рождения крепкий иммунитет, если у него сильный иммунный ответ и если нет склонности к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.
Крючков растолковал, что люди с сильным иммунитетом, вероятнее всего, перенесут заражение бессимптомно, но и иммунитет к коронавирусу у них, с большой долей вероятности, не выработается. У людей с сильным иммунным ответом на заражение будут либо антитела, либо иммунные Т-клетки памяти. Как правило, сильный иммунный ответ и перекрестный иммунитет - это следствие перенесенного вирусного заболевания.
Речь не обязательно о коронавирусе. Подобное не исключается и у лиц, которые перенесли простуду, которая могла быть вызвана сезонными коронавирусами. Сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти могут остаться от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами. Люди с крепким здоровьем, без склонности к тромбозам, переносят заражение почти незаметно для себя.
«Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается»,— приводит слова Крючкова kp.ru.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса

Вчера, 12:34

О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

11-07-2020, 16:43

Врач-пульмонолог назвала симптомы начинающейся пневмонии

10-07-2020, 23:07

Ученые перечислили факторы смерти от коронавируса

10-07-2020, 18:48

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

10-07-2020, 14:08

Онколог рассказал о признаках грыжи пищевода

10-07-2020, 09:35

В ВОЗ рассказали о способе избежать второй волны коронавируса в России

9-07-2020, 22:09

В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в РФ

9-07-2020, 22:05

Названы самые опасные продукты для диабетиков

9-07-2020, 18:38

Ученые назвали способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта

9-07-2020, 17:34

Ученые рассказали, как технология 5G влияет на здоровье человека

9-07-2020, 15:17

Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

8-07-2020, 22:43

Организм способен уничтожить коронавирус до выработки антител

8-07-2020, 10:31

Ученые: Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови

7-07-2020, 14:26

Зафиксирован первый случай заражения амебой, поражающей мозг

7-07-2020, 12:41

Малышева объявила окончание эпидемии коронавируса в России

7-07-2020, 12:02

Онколог рассказала о вреде очищения организма от шлаков

7-07-2020, 10:55

Стоматологи раскрыли способ определить серьезные болезни по языку

6-07-2020, 13:55

Лучший терапевт России 2014 года Елена Минакова умерла от коронавируса

6-07-2020, 12:08

Ученый: коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

6-07-2020, 11:17

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров