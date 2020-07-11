Миру предрекли третью волну коронавируса

Мир с большой долей вероятности ждет третья волна коронавируса. И накроет она многие страны во время сезонной вспышки заболеваемости гриппом. Такого мнения придерживается американский врач Чад Крилич.

Медик подчеркнул, что начало новой волны будет зависеть от различных мер, в том числе от изобретения вакцины и от того, насколько население соблюдает меры безопасности.

При этом на скорое появление вакцины доктор не рассчитывает. Он убежден, что новости о скором появлении вакцины от коронавируса - это попытка выдать желаемое за действительное.

Поэтому вероятность третьей волны коронавируса чрезвычайно высока.

«Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», — заверил Чад Крилич в интервью Deutsche Welle.

Ранее профессор из Гонконга заявил о том, что новый штамм коронавируса подвергся мутации, отчего он стал еще более заразным. Если в марте один инфицированный заражал, согласно исследованиям, 2,5-3 человека, то на текущий момент уже 4.