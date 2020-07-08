Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса

Декан медицинской школы Университета Гонконга, профессор Габриэль Леунг (Gabriel Leung) в ходе своего интервью изданию South China Morning Post заявил, что новый штамм коронавируса подвергся мутации ДНК и по этой причине стал заразнее предыдущего примерно на 30 процентов.

Проще говоря, следствием мутации стало то, что теперь одному зараженному под силу инфицировать сразу четырех людей. Это данные на текущий месяц. В марте один коронавирусный больной в среднем заражал 2,5-3 больных.

«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — предостерег он.

Профессор подчеркнул, что коронавирус просто стал заразнее, но не стал смертельнее - доказательств об увеличении летальности от ковид нет.

Ранее властями Южной Кореи было сделано заявление, в котором говорится, что по стране очень быстро ширится особо заразный штамм коронавируса GH, напоминает «Лента».

Ученые Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что штамм GH мутировал из штамма S в 333 случаях из 526 изученных. Оказалось, что уровень его распространения в шесть раз быстрее, чем у других штаммов.