О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.

«Присматривайтесь, кто как ходит, иногда могут быть очень интересные открытия», - посоветовал врач, выступая в эфире телеканала Россия-1.

Когда человек во время движении периодически останавливается и делает себе передышку и только потом продолжает двигаться дальше, это может свидетельствовать о перемежающейся хромоте. Она появляется из-за проблем с сосудами. Такая хромота может наблюдаться у любителей никотина с высоким уровнем глюкозы в крови или же с высоким уровнем плохого холестерина. Грыжа поясничного отдела позвоночника выдает себя в случае, если человек как бы «подволакивает» ногу, говорит Мясников. Иногда походка может указывать и на редкие заболевания. К примеру, при гипертонусе мышц может наблюдаться болезнь «Франкенштейна».

«Человек реально может сам себе ломать кости, случается и отрыв ключицы! И падает такой человек плашмя, как карандаш, и часто травмируется», - сообщает Мясников.

Наблюдается и синдром, при котором человек не может начать двигаться. Однако если его подтолкнуть, то потом уже невозможно остановить.

Доктор Мясников посоветовал россиянам как можно чаще ходить пешком и не лениться во время такой прогулки «находить» упражнения.