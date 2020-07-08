О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Когда человек во время движении периодически останавливается и делает себе передышку и только потом продолжает двигаться дальше, это может свидетельствовать о перемежающейся хромоте. Она появляется из-за проблем с сосудами. Такая хромота может наблюдаться у любителей никотина с высоким уровнем глюкозы в крови или же с высоким уровнем плохого холестерина. Грыжа поясничного отдела позвоночника выдает себя в случае, если человек как бы «подволакивает» ногу, говорит Мясников. Иногда походка может указывать и на редкие заболевания. К примеру, при гипертонусе мышц может наблюдаться болезнь «Франкенштейна».
Наблюдается и синдром, при котором человек не может начать двигаться. Однако если его подтолкнуть, то потом уже невозможно остановить.
Доктор Мясников посоветовал россиянам как можно чаще ходить пешком и не лениться во время такой прогулки «находить» упражнения.
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