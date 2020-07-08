У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Сегодня, 14:08

Анна Лисова

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У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
COVID-19

После COVID-19 у пациентов могут возникать длительные сбои иммунитета. Об этом заявили ученые из Института вирусологии Уханя, пишет газета «Известия». Исследователи опубликовали препринт научной статьи, посвященной изучению воздействия коронавируса на лимфоциты.

Лимфоциты, как известно, отвечают за иммунитет. Количество этих клеток крови, как показало исследование, после COVID-19 становились меньше. При коронавирусной инфекции временное или стойкое снижение лимфоцитов в крови является типичным симптомов, заявляют ученые. В ходе исследования было изучено состояние 55 человек, которые перенесли COVID-19. Оказалось, что у многих из них наблюдается снижение лимфоцитов, что характерно при СПИДе. При поражении коронавирусом дисфункция иммунитета хоть и длительная, но имеет обратимый характер. Тем не менее, в период снижения иммунитета человек становиться более уязвимым к различного рода инфекциям, которые при нормальном иммунитете организм легко уничтожает.

Насколько долго сохраняются проблемы в работе иммунитета, ученым еще предстоит выяснить. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что когда в организм человека попадает патоген, начинается активная выработка лимфоцитов. Когда инфекция уничтожена, их количество снижается.

«После активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают либо становятся «клетками памяти».

Это мы и называем иммунитетом. Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов «в запас» могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками», - заявил Волчков.

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