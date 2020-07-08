Онколог рассказал о признаках грыжи пищевода

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

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Онколог рассказал о признаках грыжи пищевода
Грыжа пищевода

Врач-хирург, онколог Иван Карасев рассказал о том, как распознать грыжу пищевода и объяснил, чем она опасна, пишет Medical Note. Пищевод, как объяснил Иван Карасев, проходит через дыхательную мышцу – диафрагму, которая имеет форму купола с несколькими отверстиями. Расположена диафрагма между грудной и брюшной полостями.

При нарушении моторики пищеварения, ослабления или утраты мышечного тонуса диафрагмы может произойти смещение структур в верхнем отделе брюшной полости. Из-за такого смешения в грудную область могут проникнуть части внутренних органов, расположенных под диафрагмой. Так и образовывается грыжа. Грыжа пищевода зачастую дает знать о себе изжогой. Если изжога появляется сразу после употребления пищи, при длительном лежачем положении, после физических нагрузок, то не следует игнорировать эту проблему. При частых приступах изжоги может развиться эзофагит – воспаление слизистой пищевода.

Грыжа пищевода также может проявляться в виде боли в загрудинной или эпигастральной области. Еще одним ее симптомом является воздушная отрыжка.

Чтобы обнаружить грыжу, придется пройти рентгенкотрастное обследование, либо сделать эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). Чтобы облегчить состояние при грыже пищевода рекомендуется частое, дробное питание, а ужин всегда должен быть легким. Врач может назначить средства, которые корректируют моторику пищевода, желудка и секреторную активность. При наличии осложнений или в случае, если консервативная терапия эффекта не дает, то показано хирургическое вмешательство.

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