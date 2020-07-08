В ВОЗ рассказали о способе избежать второй волны коронавируса в России

Россия может избежать второй волны коронавируса, если учтет опыт стран, где она уже началась. Так считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, российские власти должны своевременно предпринять меры по контролю инфекции. Кроме того, граждане должны соблюдать дистанцию, носить маски, мыть руки и не заниматься самолечением.

Также особое внимание следует уделять зараженным, тем более что на этом этапе нет безопасной вакцины и эффективных препаратов для лечения COVID-19, отметила Вуйнович. Она также подчеркнула, что о конце эпидемии говорить пока рано и в этой связи важно не допустить новых вспышек.

Представитель ВОЗ также отметила важность системы здравоохранения, которая должна быть готова оперативно выявлять случаи, изолировать заразившихся, лечить, выявлять и отслеживать контактных лиц. Эти меры позволят избежать распространения вируса, считает Вуйнович. Между тем эксперты отмечают, что конец первой волны коронавируса еще не наступил. Отметим, что за последние сутки в России зарегистрировано 6 509 новых случаев коронавируса. Из них у 27,3 % не было проявлений заболевания.

Неизбежность второй волны коронавируса в России не отрицает часть экспертов. Коллективный иммунитет мог бы защитить Россию от этого. Но это возможно либо при массовой вакцинации, либо в том случае, когда более половины населения уже перенесли болезнь и выздоровели. Но в стране переболевших только 20%.