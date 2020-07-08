В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в РФ

Всемирная организация здравоохранения считает, что бубонная чума не сможет широко распространиться в России. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС .

В Китае и Монголии ранее были зафиксированы несколько случаев бубонной чумы. По словам Вуйнович, для Китая свойственна эта инфекция. Она возникает в основном в определенных географических зонах и является эндемическим заболеванием. Бубонная чума – это самая распространенная форма чумы, которая передается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. А вот от человека к человеку, отмечает Вуйнович, эта болезнь передается с трудом.

В ВОЗ считают, что в России вряд ли бубонная чума широко распространиться, даже если будут выявлены единичные случае заражения. Вуйнович подчеркнула, что сейчас против возбудителя чумы есть эффективное лечение антибиотиками, а также создана вакцина, защищающая от заражения.