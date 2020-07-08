Названы самые опасные продукты для диабетиков

Вчера, 18:38

Анна Морозова

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Названы самые опасные продукты для диабетиков

Ученые назвали продукты, которые противопоказаны больным сахарным диабетом второго типа. Так, для диабетиков опасно употребление белой пасты, белого хлеба и сдобной выпечки. Специалисты утверждают, что эти продукты питания могут значительно повышать уровень сахара в крови из-за большого количества углеводов в их составе. Также не рекомендуется употреблять еду на вынос. Эксперты отмечают, что данная пища может оказать негативное воздействие на организм. После употребления подозрительной еды необходимо измерять уровень сахара в крови.

Ученые подчеркнули, что большинство людей даже не подозревают о том, что они больны сахарным диабетом. Определить наличие заболевания можно, сдав анализ крови на сахар. Кроме того, для диабета характерны такие симптомы, как быстрое снижение или набор веса, постоянная жажда, чувство усталости, а также длительное заживление самых мелких ранок.

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