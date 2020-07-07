Ученые назвали способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта

Сотрудники Бригамской женской больницы в Бостоне (США) рассказали о том, как пожилые люди могут избежать смерти от сердечных приступов и инсультов.

Они и считают, что в этом им помогут статины.

О своем исследовании ученые рассказали на страницах издания Journal of the American Medical Association.

Статины – это препараты, снижающие уровень холестерина в крови. Оказалось, что у тех людей, которые принимали статины, вероятность смерти от инсульта или сердечного приступа ниже, чем у их сверстников с такими же показателями здоровья, но не принимающими статины.

Всего была изучена информация о состоянии здоровья 300 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше, из которых 57 тыс. принимали статины.

Большинству из тех, кто принимал статины, был назначен симвастатин. Но сейчас, отмечают ученые, назначают статины с более высокой дозой и интенсивностью. Зачастую эти препараты хорошо переносятся, хотя у некоторых пациентов они могут вызывать побочные эффекты.

Авторы исследования отмечают, что статины снижают риск смерти от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы на 25%, а также на 20% уменьшают вероятность сердечных приступов и инсультов. При этом положительное влияние статинов на здоровье наблюдается даже у пациентов, которым исполнилось 90 лет и больше.