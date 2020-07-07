Ученые рассказали, как технология 5G влияет на здоровье человека

Беспроводная технология пятого поколения, или 5G, начала применяться во всем мире уже в прошлом году. Пока о ней мало известно, а также нет точной информации о том, как она действует на здоровье. Американские ученые (штат Орегон) провели исследование с использованием эмбрионов пресноводных лучеперых рыб семейства карповых - данио-рерио, которые применяются для обнаружения взаимодействий между экологическими стрессорами и биологическими системами. Как известно, у рыбок данио и человека сходные процессы развития, которые похожи на геномном уровне.

Исследователи в течение двух дней подвергали рыбок радиочастотному излучению 3,5 ГГц, частоте, используемой сотовыми телефонами с поддержкой 5G. В итоге ученые не обнаружили влияния на смертность и на поведенческий ответ эмбрионов на свет.

Сети пятого поколения действительно могут оказывать влияние на здоровье, но не с такой силой, как предполагалось. В этом убеждены американские исследователи. В частности, они считают, что 5G оказывает влияние на слух, но лишь скромное. В будущем исследователи намерены изучить воздействие радиации 5G на тех же рыбах с целью понять влияние сетей на организмы разных возрастов. Ученые уверены, что исследования, проведенные на рыбках данио-рерио, можно применять и к человеческим эмбрионам.