Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

От здоровья зубов зависит красота улыбки и внешняя привлекательность человека. Патология в полости рта может привести к серьезным заболеваниям. Любой «сбой» может отразиться на здоровье зубов и десен. Не стоит забывать, что процесс пищеварения начинается со здоровья зубов. Вред здоровью полости рта наносят постоянные стрессы. Такой вывод сделали стоматологи из Швейцарии, которые на протяжении нескольких месяцев изучали состояние зубов у 50 добровольцев. Примечательно, что определенное количество испытуемых были студентами, которые готовились к сессии.

У контрольной группы никаких изменений не произошло, а у студентов из-за стресса развивались воспаление десен и кариес. Как отмечают сотрудники Университета Цюриха, анализ ротовой полости выявил, что нервное перенапряжение ослабляет иммунитет.

Стоматологи отмечают, что в сложных напряженных ситуациях люди чаще сжимают зубы, что оказывает негативное влияние на состоянии эмали.

Между тем ВОЗ сообщает, что 90% взрослого населения Земли страдают от пародонтоза. Речь идет о поражении твердых и мягких тканей челюсти. 57% случаев заболевания связаны с психологическими патологиями или дефицитом гормона радости серотонина.