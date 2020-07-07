Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

Вчера, 22:43

Александр Зуев

0

Image 16+
Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

От здоровья зубов зависит красота улыбки и внешняя привлекательность человека. Патология в полости рта может привести к серьезным заболеваниям. Любой «сбой» может отразиться на здоровье зубов и десен. Не стоит забывать, что процесс пищеварения начинается со здоровья зубов. Вред здоровью полости рта наносят постоянные стрессы. Такой вывод сделали стоматологи из Швейцарии, которые на протяжении нескольких месяцев изучали состояние зубов у 50 добровольцев. Примечательно, что определенное количество испытуемых были студентами, которые готовились к сессии.

У контрольной группы никаких изменений не произошло, а у студентов из-за стресса развивались воспаление десен и кариес. Как отмечают сотрудники Университета Цюриха, анализ ротовой полости выявил, что нервное перенапряжение ослабляет иммунитет.

Стоматологи отмечают, что в сложных напряженных ситуациях люди чаще сжимают зубы, что оказывает негативное влияние на состоянии эмали.

Между тем ВОЗ сообщает, что 90% взрослого населения Земли страдают от пародонтоза. Речь идет о поражении твердых и мягких тканей челюсти. 57% случаев заболевания связаны с психологическими патологиями или дефицитом гормона радости серотонина.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

Вчера, 22:43

Организм способен уничтожить коронавирус до выработки антител

Вчера, 10:31

Ученые: Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови

7-07-2020, 14:26

Зафиксирован первый случай заражения амебой, поражающей мозг

7-07-2020, 12:41

Малышева объявила окончание эпидемии коронавируса в России

7-07-2020, 12:02

Онколог рассказала о вреде очищения организма от шлаков

7-07-2020, 10:55

Стоматологи раскрыли способ определить серьезные болезни по языку

6-07-2020, 13:55

Лучший терапевт России 2014 года Елена Минакова умерла от коронавируса

6-07-2020, 12:08

Ученый: коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

6-07-2020, 11:17

Группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

6-07-2020, 09:04

Врачи рассказали о последствиях отсутствия секса для женщин

5-07-2020, 19:25

Названо опасное свойство клубники

5-07-2020, 14:09

Эксперт заявил об опасности новой волны COVID-19 из-за ОРВИ

5-07-2020, 11:12

Новый препарат от ВИЧ прошел первую фазу клинических испытаний

4-07-2020, 22:32

Мороженое помогло доктору Мясникову обнаружить у пациента серьезное заболевание

4-07-2020, 18:23

Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

4-07-2020, 18:22

Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака

4-07-2020, 14:36

Назван секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

4-07-2020, 12:44

Врачи рассказали об опасности комариных укусов

4-07-2020, 11:10

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса

4-07-2020, 09:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров