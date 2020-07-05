Организм способен уничтожить коронавирус до выработки антител

Исследователи Каролинского института (Стокгольм, Швеция) доказали, что организм человека способен расправиться с коронавирусом посредством Т-клеток приобретенного иммунитета. Он активизируется даже у бессимптомных ковид-зараженных. Предполагается, что некоторые люди, которые переносят болезнь незаметно для себя, обязаны именно такому методу борьбы организма с патогеном.

Ученые в ходе исследований на шведах, которые во время карантина обошлись без жесткого карантина, выяснили, что Т-клеточный ответ имеют все люди с выраженными симптомами ковид-инфекции, а также 30 процентов бессимптомных носителей коронавируса. Во время научной работы были изучены 200 образцов крови пациентов, перенесших заболевание.

Т-клетки обладают удивительной способностью подавлять вирус гораздо раньше, чем начнут синтезироваться антитела. Именно этим и объясняется тот факт, что у людей, которые переболели новым коронавирусом в легкой форме, антитела в ходе тестирования не обнаруживаются. Что же касается выработки антител, процесс запускается только тогда, когда реакция Т-клеток на заражение оказывается недостаточной.

В случае повторного заражения вирусом эти Т-клетки, вероятно, быстро запустят защитный ответ. Однако на данном этапе распознать клеточную Т-память гораздо сложнее, чем выявить антитела. Потребуются новые, более совершенные тест-системы, а, возможно, и иные подходы при разработке вакцин.