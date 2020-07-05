Ученые: Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови

Сегодня, 14:26

Александр Зуев

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Ученые: Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови
Ромашковый чай

Оказывается, что в борьбе с повышенным сахаром в крови можно применять одно достаточно простое средство. Ученые из Ирана решили провести эксперимент с участием более шести десятков человек с диабетом второго типа в возрасте 30-60 лет. На протяжении двух месяцев некоторых из них поили чаем из ромашки. Они пили по три чашки после приема пищи, а другие участники пили обычную воду. В итоге исследователи сделали вывод: всего три порции такого напитка снижают уровень сахара в крови у страдающих диабетом второго типа.

Как выяснилось, что у тех добровольцев, которые пили ромашковый чай, уменьшились уровень HbA1c и степень инсулина, а также было замечено увеличение антиоксидантной способности. У тех участников, которые пили обычную воду, никаких улучшений обнаружено не было.

Напомним, эндокринное заболевание диабета второго типа характеризуется повышением уровня глюкозы в крови, что вызвано недостаточной выработкой гормона поджелудочной железы - инсулина. При таком диагнозе у пациентов ухудшается состояние кровеносных сосудов. Диабет может спровоцировать появление тахикардии, мерцательной аритмии и других нарушений. Переизбыток глюкозы дестабилизирует функционирование сердечной мышцы. Чтобы нормализовать уровень этого вещества, необходимо перейти к здоровому образу жизни.

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