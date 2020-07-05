Зафиксирован первый случай заражения амебой, поражающей мозг

Сегодня, 12:41

Анна Морозова

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Зафиксирован первый случай заражения амебой, поражающей мозг
Амеба, поражающая мозг

Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что выявлен первый случай заражения амебой Naegleria fowleri, вызывающей инфекцию головного мозга. Амебой Неглерия Фоулера заразился житель округа Хиллсборо штата Флорида. О его состоянии пока информации нет. Заболевание, которое провоцирует микроорганизм, называется «первичный амебный менингоэнцефалит» (ПАМ). При этой патологии происходит разрушение тканей головного мозга.

Медики заявили, что Неглерия Фоулера встречается достаточно редко, однако при инфицировании в большинстве случаев ПАМ заканчивается смертельным исходом. Naegleria fowleri встречается в основном в реках, озерах и прудах. В организм человека она проникает через нос. После попадания в нос, паразит движется в головной мозг через обонятельный нерв. ПАМ возникает из-за размножения амебы, которое приводит к кровоизлияниям и некрозу вещества мозга. Максимальная активность амебы наблюдается с июля по сентябрь. Для профилактики заражения рекомендуется предотвращать назальный контакт с теплой водой при купании. Не стоит во время купания в открытых водоемах беспокоить песчаное дно. Также следует избегать купания в водоемах с высокой температурой воды, особенно высыхающих.

Кроме того, микроорганизм может проникать в организм при вдыхании пыли, которая разносится ветром с засыхающих водоемов. Данная инфекция не передается от человека к человеку. С 1962 года во Флориде было зафиксировано 37 случаев заболевания. Из них выжили всего 4 пациента. Первые симптомы ПАМ появляются через 1-14 дней после инфицирования. Наблюдаются такие проявления как лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, а также скованность шеи.

При обширном поражении тканей головного мозга присоединяется спутанность сознания, судороги, нарушение координации движений и галлюцинации. Прогрессирование болезни происходит достаточно быстро. Чаще всего больной умирает в течение 3-7 дней.

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