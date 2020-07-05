Малышева объявила окончание эпидемии коронавируса в России

Телеведущая Елена Малышева рекомендовала россиянам попрощаться со страхом подцепить коронавирусную инфекцию. Она опубликовала в Инстаграме пост об окончании вспышки инфекции в России. В пост вошли цифры и график, которые подтверждают слова телеведущей.

Как сообщила Малышева, подписчики одолевают ее вопросами о COVID-19, поэтому пришло время ответить. Так, доктор продемонстрировала цифры, которые свидетельствуют о завершении вспышки заболеваемости в стране. В России увеличивается количество проведенных тестов, но смертность остается на прежнем уровне, пишет Малышева. По мнению доктора, это указывает на снижение заболеваемости.

Телеведущая показала графики, которые позволяют сделать вывод о том, что эпидемия идет на спад. Малыша резюмирует: вспышка коронавируса в России близится к завершению. Между тем многие врачи сходятся во мнении о том, что коронавирус не так заразен, как это считалось ранее. Если больной риновирусом заражает до 6 человек, то инфицированный COVID-19 заражает 2-3 человека, а по новым данным, всего 1-2 человека. Для сравнения - больной корью заражает до 16 человек.

Отметим, что сейчас в России зарегистрировано 687 862 заболевших коронавирусом, 10 296 человек скончались.