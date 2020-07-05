Онколог рассказала о вреде очищения организма от шлаков

Здоровый и чистый от шлаков кишечник является залогом хорошего здоровья. От работы кишечника и печени во многом зависит нормальное функционирование всех органов и систем. Многие люди пытаются самостоятельно вывести из организма шлаки и токсины, очистить печень и кишечник. При этом они используют разного рода клизмы, колонотерапиию, принимают различные препараты, о которых прочитали в интернете. И все это выполняется без консультаций врача.

Проктолог и онколог Елена Смирнова считает подобные меры вредными, поскольку это может привести к снижению перистальтики кишечника, в результате чего из него вымываются полезные минералы, а гидроколонотерапия действует еще сильнее. В таком случае можно нанести вред нервной системе и другим органам, говорит врач. Как она отметила, после таких процедур появляется ощущение легкости, но слабительные, клизмы, мочегонные и свечи не решают проблему.

Специалист выступает против подобных чисток, пишет Medical Note . Если человек хочет очистить организм от шлаков и другого мусора, то лучше наладить питание, соблюдать питьевой режим, обеспечить умеренную физическую нагрузку, отказаться от курения, алкоголя, включить в рацион фрукты и овощи, богатые клетчаткой, а также рыбу и постное мясо.