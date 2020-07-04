Стоматологи раскрыли способ определить серьезные болезни по языку

По состоянию языка можно диагностировать довольно серьезные болезни. Об этом рассказали австралийские стоматологи. Они перечислили внешние признаки языка, которые могут указывать на наличие того или иного заболевания.

К примеру, налет и покраснение кончика языка говорит о проблемах в тонком кишечнике и сердце.

Розовый цвет языка указывает на плохую реакцию вкусовых рецепторов, стресс, дефицит фолиевой кислоты или витамина В 12. Такие симптомы также могут заявить о себе на фоне аллергической реакции. Покраснение языка сигнализирует об остром фарингите или скарлатине.

Небольшие комочки на языке – это язвы или герпес. А белые пятна появляются из-за дрожжевой инфекции. Также такое явление встречается из-за лейкоплакии, вызванной табаком и спиртом. Белые пятна и воспаленные комки на языке могут указывать на недостаточную гигиену рта. Также эти симптомы появляются из-за курения или употребления спиртных напитков.

Если появился толстый белый налет на середине языка, то в таком случае можно говорить о неблагополучии в толстом кишечнике. Речь может идти о колите, дисбактериозе или паразитах.

Боковые поверхности языка могут рассказать о состояние легочной системы и носоглотки.

Язык может быть обложен желтым или коричневым налетом из-за проблем с печенью.

Но желтый оттенок еще указывает на красный плоский лишай ротовой полости. При этом во рту может возникнуть ощущение жжения. Кроме того, светлый налет и жжение во рту вызывает оральный кандидоз - грибковая инфекция. Это часто встречается у диабетиков, при дефиците витаминов или приеме антибиотиков. Небольшие и не вызывающие сильного дискомфорта язвочки, как правило, возникают при сифилисе. Если эту проблему игнорировать, то может возникнуть сифилитическая лейкоплакия, пишет lenta.ru .

Если язык набухает или отдельные его зоны теряют чувствительность, следует обратиться к врачу.