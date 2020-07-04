Лучший терапевт России 2014 года Елена Минакова умерла от коронавируса

Сегодня, 12:08

Анна Морозова

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Лучший терапевт России 2014 года Елена Минакова умерла от коронавируса

Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 получила звание лучшего терапевта России, скончалась от коронавируса.

Терапевт умерла 3 июля в возрасте 57 лет. Она работала с коронавирусными больными.

Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования ее родным и близким. Он рассказал, что за 35 лет работы Минакова вылечила очень много пациентов. Губернатор отметил, что у нее было несколько специальностей. Терапевт согласилась спасать больных коронаирусом людей. В результате заразилась сама.

Гусев рассказал, что она помогла победить коронавирус множеству людей. Но самой вылечиться ей не удалось.

По состоянию на 5 июля, в Воронежской области выявлено 8359 больных коронавирусом, 54 из которых умерли.

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