Ученый: коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру задолго до его вспышки в китайском городе Ухань. Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM), профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

Во время своего интервью газете The Daily Telegraph он указал, что происхождение SARS-CoV-2 - не лаборатория в Китае. С большой вероятностью коронавирус находился в состоянии спячки во многих странах мира, но вышел из нее в Ухане из-за условий окружающей среды.

Британский ученый привел доказательства своих слов. По его словам, это информация, которая поступает из разных уголков зкмного шара.

К примеру, испанские эпидемиологи отчитались, что нашли коронавирусные частицы в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

В Милане и Турине он был найден в конце того же прошлого года. В бразильском Флорианополисе в сточных водах он присутствовал в ноябре 2019 года.

Напомним, о вспышке коронавируса Китай проинформировал только 31 декабря минувшего года. Она была зафиксирована в Ухане, а далее распространилась на большинство стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию. На текущий момент в мире зафиксировано более 11 миллионов случаев ковид-заражения.