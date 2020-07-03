Врачи рассказали о последствиях отсутствия секса для женщин

Сегодня, 19:25

Ольга Громова

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Врачи рассказали о последствиях отсутствия секса для женщин

Бытует мнение, что длительное воздержание от секса у женщин чревато огромными проблемами со здоровьем. Врач-гинеколог Евгения Пекарева уверяет, что это не так. Отсутствие сексуальных контактов для женщин не опасно, все как раз наоборот.

Это мужчинам для поддержания своей мужской силы и жизнедеятельности сперматозоидов необходим регулярный секс. Иначе представительницы прекрасного пола могут столкнуться с такими проблемами, как импотенция и бесплодие.

Врач в беседе с ngs42.ru поведала, что у женщин все «работает» по иным принципам. Так, отсутствие сексуального партнера может привести к ослаблению мышц малого таза, и это нередко наблюдается у дам после 50 лет. Что касается развития женских болезней, в том числе миом, полипов и так далее, у них совершенно иная природа и причины возникновения, и секс совершенно не при чем.

Врач считает, что женщины, у которых нет постоянного сексуального партнера, сексуальную разрядку и тренировку мышц могут получить посредством специальных приспособлений - например, шариков. А для поддержания тонуса мышц тазового дна можно делать упражнения Кегеля.

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