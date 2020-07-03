Эксперт заявил об опасности новой волны COVID-19 из-за ОРВИ

В ноябре-декабре Россию может накрыть новая волна коронавируса. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман. Как он сказал, ко второй волне нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на коронавирус симптомами.

В этой связи появится проблема: будет нелегко отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19.

Профессор считает, что следует мобилизовать систему здравоохранения. Стоит ожидать, отмечает Эйдельман, что осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем рост заражений летом, обусловленный отменой ограничений.

Сейчас распространение второй волны коронавируса наблюдается по всему миру, что предрекалось еще весной. Таким образом, количество зараженных в мире растет. Однако есть страны, в которых фиксируется незначительны рост. Это Италия и Германия. Но, к примеру, в Индии рост довольно высокий. Также несколько очагов заражения возникло в Китае. Известно, что в Израиле в начале этого месяца число новых случаев инфицирования, регистрируемых ежедневно, превысило показатели марта-апреля. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, из-за новой вспышки власти вынуждены вернуться к ограничительным мерам, пишет РИА Новости . По мнению Эйдельмана, региональные карантины, вводимые на непродолжительное время, - наиболее правильное решение, так как полное закрытие экономики грозит ухудшением ситуации и в системе здравоохранения в том числе. В целом количество зараженных превысило 11 миллионов во всем мире. За прошедшие сутки выявлены более 207 тысяч заболевших. Всего за месяцы пандемии скончались 528 953 человек, более 6 миллионов человек выздоровели.