Новый препарат от ВИЧ прошел первую фазу клинических испытаний

Хотя вирус иммунодефицита человека известен несколько десятилетий, большого прорыва в его лечении пока нет. Но вот по сообщению издания ToDay News Ufa, исследователям из Gilead Sciences удалось добиться весьма заметного результата в борьбе с этим опасным ретровирусом.

Ученые смогли создать лекарственное средство, представляющее собой маленькую молекулу GS-6207, тормозящую размножение вирусов ВИЧ на различных стадиях заболевания, при этом она нарушает работу белка капсида ретровируса. Новое лекарство сейчас проходит клинические испытания на человеке. По результатам проведенных исследований удалось установить, что препарат сохраняется в крови человека до 6 месяцев, при этом не утрачивая своего медикаментозного эффекта. Никакого вреда для испытуемых лекарство не приносит. Единственным неприятным моментом явилась небольшая боль и покраснение на месте укола. Но и это проходит спустя несколько дней.

Специалисты полагают, что новый препарат можно будет вводить не только людям, уже зараженным вирусом иммунодефицита человека, но и просто тем, кто находится в группе риска. Правда, возможность широкой вакцинации населения появится только после завершения всего комплекса клинических исследований.